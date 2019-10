Relatório e Contas do Sporting aprovado mas mais sócios votaram contra

O Relatório e Contas do Sporting referente a 2018/19 - que apresenta um lucro de 141 mil euros - foi aprovado com 52,95% dos votos a favor mas um maior número de votantes contra (55,92 contra 44,08% e a favor).No que respeita a votos, foram 52,95% a favor e 47,05% contra, num total de 7431 votos. Quando a votantes (1352), 55,92% (756) votaram contra, ao passo que 44,08% (596) votaram a favor.A assembleia-geral, que decorreu no pavilhão João Rocha, em Lisboa, contou com a participação de 1.352 sócios, representando um total de votos de 7.431. Depois de em 2017/18 os leões terem apresentado um lucro a rondar os dois milhões de euros, o emblema de Alvalade mantém-se com saldo positivo, embora com uma queda.