As fortes intempéries que têm afetado a Europa central nas últimas semanas deixaram o piso da Doosan Arena em perigo. O tapete levanta dúvidas, pois apresenta irregularidades e alguma falta de relva, principalmente na zona do guarda-redes e nas faixas laterais, como demonstram as imagens difundidas ontem pela SIC.A boa notícia é que quando os leões desembarcaram em Praga foram recebidos por uma temperatura a rondar os 10 graus, um valor que se pode considerar ameno pois, na semana passada, nevava.Entretanto, os responsáveis checos esperam que a lotação esgote pois já venderam 10 mil bilhetes. O ambiente será hostil aos leões que, no entanto, já garantiram a sua falange de apoio no estádio, tendo em conta que foram vendidos os 600 bilhetes disponibilizados.

Autor: Alexandre Moita