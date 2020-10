Relvado piorou o espetáculo

O jogo no Estádio de São Miguel teve golos e bons momentos protagonizados pelas duas equipas, que, no entanto, tiveram um adversário adicional: o próprio relvado. Com efeito, o tapete apresentou-se em muito mau estado. Nos primeiros minutos da partida, as condições até pareceram não incomodar as formações, no entanto com o passar do tempo foi-se avolumando o número de tufos de relva e, consequentemente, assistiu-se a inúmeras escorregadelas por parte dos jogadores das duas equipas. As condições meteorológicas ajudaram de certa forma, dado que acabou por não chover como previsto.