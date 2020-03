Remodelação da defesa em curso

O interesse do Sporting em Giannetti, central do Vélez Sarsfield, encaixa na remodelação da defesa que a estrutura para o futebol tem pensada para a próxima temporada.





Jérémy Mathieu, com 36 anos, está a terminar o contrato que renovou no fim da época passada e irá, tudo o indica, colocar um ponto final na carreira.Já Sebastián Coates, de 29 anos, e Tiago Ilori, de 27, podem rumar a outras paragens na próxima janela de transferências. O único defesa que deverá escapar à ‘razia’ é Luís Neto, de 31 anos, contratado em fim de vínculo com o Zenit S. Petersburgo, em 2019.