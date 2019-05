Renan abre o livro: disponível para marcar penáltis, as origens e a bola que 'ferra' os guarda-redes

Renan abordou a sua faceta de especialista em defender penáltis e confessou que está igualmente disponível para... batê-los. Numa entrevista descontraída à TVI24, o guarda-redes do Sporting falou de como tudo começou e ainda do recente livre direto de Lionel Messi diante do Liverpool, para a Liga dos Campeões.

Penáltis

"Tenho de agradecer ao Nélson [Pereira, treinador de guarda-redes do Sporting]. Ele sabe mais do que eu, sabe como é estar ali dentro de campo. Conversamos, estudamos vídeos, treinamos. Mas, naquele momento, temos de ter o instinto"

Sente pressão para defender penáltis?

"Para mim a pressão está muito mais em quem bate do que em quem defende. Se me chamarem e tiver a oportunidade, eu bato, tranquilo. O Bas Dost e o Bruno têm essa responsabilidade. Mas se quiserem eu faço"

Ser guarda-redes

"No futebol ir do céu ao inferno é muito rápido. Treinamos a semana inteira mas não há como treinar todas as situações, é o momento, a atmosfera, a bola que pode descer ou subir mais. A situação do guarda-redes é essa. É um mundo muito louco, onde tudo pode acontecer. Antes era médio. Na final de um campeonato faltou o guarda-redes. O maior com cara de ‘bobo’ ia para a baliza, no caso fui eu. Ganhámos. Tinha 10 anos"

Golo de livre de Messi diante do Liverpool

"Se ele estivesse parado… É complicado. É preciso rezar bastante, mesmo. Tem de acreditar que pode entrar, estando longe ou perto. A bola está cada vez mais complicada para ‘ferrar’ os guarda-redes. Tem de se estar atento os 90 minutos, pode chutar de qualquer lado e dificultar-nos a vida"