Renan: «Acreditámos que íamos virar o resultado»

Depois de destacar o trabalho de Marcel Keizer e dedicar o golo à mãe Rosemary, Renan revelou-se feliz com a vitória sobre o FC Porto , que valeu a conquista da Allianz Cup, e explicou a falha no golo de Fernando."Antes já tinha agarrado uma cabeçada do Felipe que foi difícil, e no remate do Herrera podia atacar a bola ou ficava. A decisão tinha de ser rápida e decidi sair mas a bola subiu, e se não abrisse o peito ela passava por isso reagi", assinalou o guarda-redes do Sporting que depois deividiu o mérito com os colegas: "Parabéns ao grupo pois tiodo o grupo. Nós sempre acreditámos que íamos virar o resultado pois o grupo está unido e todos tentam ajudar-se".