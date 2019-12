Renan acusa mialgia no último treino do Sporting antes do jogo com o Portimonense

O guarda-redes Renan acusou uma mialgia no adutor esquerdo durante o treino desta sexta-feira, o último do Sporting antes da viajar para o Algarve, onde sábado disputa com o Portimonense a 3.ª jornada do Grupo C da Taça da Liga (17 horas).No treino desta sexta-feira, Silas contou com cinco jovens da formação: Bruno Tavares, Rodrigo Oli­veira, João Ricciulli, Hugo Cunha e Vasco Gaspar (guarda-redes da equipa de juniores).Segundo as informações divulgadas pelos leões, "Jovane Cabral começou pelo ginásio e subiu ao relvado na parte final do treino, enquanto Neto fez tratamento e fisioterapia."O Sporting divulga a convocatória às 17 horas e viaja para Portimão ao final do dia de hoje.