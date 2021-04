Renan agradado com interesse de "gigantes brasileiros": «É reconhecimento do meu trabalho»

Sem espaço no Sporting, Renan Ribeiro piscou esta quarta-feira o olho ao mercado brasileiro, assumindo-se honrado por ter sido associado nas últimas semanas a vários emblemas do seu país natal. Atualmente a treinar-se à parte do plantel principal na Academia, o guardião leonino, de 31 anos, com contrato até 2023, assegura estar a "treinar forte" à espera de novidades quanto ao seu futuro.





"Continuo a treinar forte aqui no Sporting, à espera da minha oportunidade. Vejo com bons olhos o interesse de alguns clubes gigantes do Brasil, isso é reconhecimento do meu trabalho, mas deixo tudo nas mãos de Deus e do meu empresário", disse o guardião, em declarações ao 'Jornal O Dia'.