Renan às ordens de Silas na véspera da Liga Europa

Silas já contou com Renan Ribeiro no treino desta quarta-feira, véspera de defrontar o PSV Eindhoven para a Liga Europa. O guarda-redes recuperou do estiramento que contraiu no adutor direito e juntou-se à sessão de trabalhos desta manhã em Alcochete, ainda que tenha subido ao relvado depois dos companheiros.





Coates e Jovane estiveram ausentes, tal como ontem, a trabalhar no ginásio.Juntaram-se aos trabalhos os guarda-redes Diogo Sousa e Hugo Cunha e também Mateus Nunes.