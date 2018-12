Renan 'cego' com Gudelj

Aos 65 minutos de jogo, Renan teve mais uma ação decisiva no jogo, saindo aos pés de Pepê para impedir o segundo golo do V. Guimarães. O guarda-redes brasileiro, que foi muito testado ao longo de todo o encontro, já tinha mostrado o seu desagrado com a defesa em algumas jogadas, mas nesse lance em particular saiu dos postes para pedir mais nervo a Gudelj. Renan não ficou satisfeito com o espaço dado a Pepê, que antes do remate ainda passou por André Pinto, e foi propositadamente ter com o jogador sérvio, alertando-o para o perigo de não meter o pé. Gudelj acabou por aceitar a ‘reprimenda’ do guarda-redes e prosseguir em ação defensiva, já que da jogada resultou um pontapé de canto para o Vitória.