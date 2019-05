Renan: «Cheguei numa situação e hoje vejam o que se passou»

Grande herói na conquista da Taça de Portugal, especialmente pelo facto de ter defendido um penálti e também ter sido determinante no decorrer do encontro com o FC Porto, Renan foi escolhido como melhor jogador em campo, uma distinção que recebeu em plena conferência de imprensa em lágrimas."Para mim é uma mistura de sentimentos, cheguei numa situação e hoje vejam o que se passou. Só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade de vestir esta camisola, à minha família e a todos os sportinguistas por me apoiarem. Parabéns aos meus companheiros, são guerreiros de verdades, alguns deles criticados muitas vezes. Dedicaram-se de inicio ao fim e sou muito grato a todos", disse o brasileiro.Minutos antes, à RTP, o brasileiro também havia destacado o percurso feito. "Deus é bom. Os adeptos merecem. Quando cheguei, disse que vinha para lutar por títulos. Conquistámos dois. Tivemos um ano positivo, vamos lutar para o ano seguinte para ter o que queremos. O jogo foi muito emocional, dar graças a Deus que consegui ser forte mentalmente. Valeu o trabalho com o Nélson, que me dá confiança. É chato, mas que continue a ser chato para eu continuar a crescer.""Tenho um treinador que é muito chato. Sou muito grato ao Nélson, motiva-me e torna-me melhor todos os dias. Cobra-me força, explosão e graças a Deus consegui fazer essa defesa."