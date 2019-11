Renan, Coates e Jovane Cabral ainda estão limitados

O Sporting realizou esta segunda-feira mais uma sessão de trabalho em Alcochete, com vista a preparar o encontro com o PSV, para a Liga Europa, com Silas a não poder ainda contar com Renan Ribeiro e Sebastián Coates, que fizeram tratamento e ginásio, e com Jovane Cabral, que realizou treino condicionado. Fernando e Rodrigo Battaglia continuam a treinar de forma integrada mas sob vigilância médica.





O técnico dos leões chamou o jovem central João Ricciulli para integrar os trabalhos da equipa sénior.Recorde-se que o encontro diante o PSV está agendado para quinta-feira, dia 28 de novembro, às 20h00, no Estádio José Alvalade.