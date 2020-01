Renan condicionado e Eduardo Quaresma chamado

O Sporting continua a preparar o dérbi, desta sexta-feira, com o Benfica, em jogo da 17.ª jornada da liga portuguesa, e no treino desta quarta-feira, Silas não contou com os lesionados Luciano Vietto, que efetuou tratamento, e Luís Neto, assim como Renan também trabalhou condicionado.





Os leões não podem contar com Coates, suspenso devido à acumulação de cartões amarelos, nem com Neto que apesar de já ter trabalhado com bola ainda recupera de lesão, e por isso o jovem central Eduardo Quaresma, da equipa sub-23, foi chamado ao treino da equipa principal. Silas continua a preparar a equipa a contar com Bruno Fernandes, apesar de o médio estar muito perto de abandonar Alvalade para rumar ao Manchester United.Os verde e brancos voltam a treinar esta quinta-feira às 10 horas, à porta fechada, e Silas faz a habitual conferência de imprensa de antevisão à partida, por voltas das 13 horas.