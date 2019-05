Renan e a situação de Casillas: «É um momento de união no FC Porto»

Renan foi entrevista no programa 'Mais Futebol', da TVI24, e abordou diversos temas, desde o próximo jogo do Sporting com o Belenenses até à situação de Iker Casillas, passando pelo título europeu no futsal."O importante é pensarmos em fazer a nossa parte. Queremos vencer, como eles. Que vença o melhor.""Para mim acaba de forma positiva. Temos mais três jogos do campeonato e uma final.""Acompanhei o Guitta. Via-o jogar, conheci-o pessoalmente esta semana. Além de bom guarda-redes, é uma excelente pessoa. Está de parabéns. Têm um grupo forte, muito unido. Dá para ver. Mereceram o título.""Foi uma situação triste. Desejo-lhe força para que consiga recuperar e voltar ao futebol, o mais rápido possível. É um momento de união [no FC Porto]. Acredito que vão unir-se e isso vai trazer-lhe força. Somos seres humanos. Ninguém gostaria que acontecesse o que aconteceu, independentemente da camisola, de ser do Sporting, do Benfica ou do Belenenses. Pode acontecer a qualquer um."