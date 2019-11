Renan e Jesé são recuperáveis

Numa fase diferente do processo de reabilitação estão Jesé Rodríguez e Renan Ribeiro. O avançado ressentiu-se de um traumatismo no pé direito no treino da passada quinta-feira e, por este motivo, não foi utilizado no treino de conjunto com o Estoril disputado anteontem, na Academia. Na terça-feira será reavaliado e é possível que ainda não seja reintegrado no plantel, mas é certo que recuperará até ao fim da paragem. Mais melindrosa é a situação do guarda-redes, que contraiu um estiramento no adutor direito. O brasileiro tem estado em repouso e a realizar tratamento enquanto em Alcochete subsiste a esperança de que a mazela possa ser ultrapassada até ao encontro com o PSV.