Renan: «Equipa não era mal orientada por Keizer»

Renan aplaude o trabalho levado a cabo por Silas desde que chegou ao comando técnico do Sporting e sublinha o "bom profissional" que Keizer foi nos leões"Keizer foi um bom profissional, a nossa equipa não era mal orientada. Mas não começámos uma época excecional... Com o tempo temos vindo a trabalhar, a lutar, a olhar para a frente e é assim que evoluímos. Quando trocamos de treinador há outro pensamento, outra atmosfera. Estamos a ter uma semana cheia de trabalho. Silas parou de jogar há pouco, sabe tudo o que acontece em campo e no balneário e acredito que nos vai ajudar", afirmou o guarda-redes esta quarta-feira antes do treino matinal em Alcochete.E prosseguiu, avaliando a evolução da equipa: "Todas as famílias passam por momentos difíceis e cabe-nos a nós trabalhar para marcar mais golos e sofrer menos golos. Quanto mais estivermos unidos mais os resultados vêm positivos. Somos uma equipa. Trabalhamos sério, vamos conseguir jogar sério e pôr em prática no campo para conseguirmos os resultados positivos".Sobre o momento de Coates, que atravessou um período difícil com autogolos e penáltis, o guarda-redes do Sporting sublinha que a equipa ajudou o uruguaio "como uma família". "Se um está a sofrer mais, todos sofrem. Coates não estava a passar por um momento feliz. Ele é um líder para nós -como no grupo temos vários -, tem uma história e é alguém que respeito e admiro, muito humilde, duro, guerreiro, que merece sempre o melhor".Renan foi igualmente questionado sobre a divulgação de um áudio de uma conversa privada de Bruno Fernandes - na qual o capitão se revela muito insatisfeito com o rendimento da equipa, e até acusa alguns companheiros que não nomeia de falta de empenho. "Neste tempo, temos de ter cuidado com essas tecnologias. Mas temos de ver o lado positivo: falava-se em reuniões e todas as famílias que não se reúnem não têm união".