Renan já olha em frente após triunfo europeu

Renan foi uma das figuras no triunfo do Sporting diante do LASK Linz (2-1), na 2ª jornada da Liga Europa, mas o guardião já tem sede por mais, como se percebe pela mensagem que ontem partilhou nas suas redes sociais. "Bom dia, é para frente que se anda, é para cima que se olha e é lutando que se conquista", escreveu o guarda-redes brasileiro, de 29 anos, no Instagram.

Para além de Renan, também o seu compatriota, Luiz Phellype, que contribuiu com um golo e uma assistência frente aos austríacos, realçou a própria força de vontade com uma publicação... ‘poética’: "Acredite em si mesmo, pois até sua sombra te abandona no escuro."

Ainda neste âmbito, Coates enalteceu o "grande esforço da equipa", Bolasie mostrou-se "feliz por todos aqueles ligados ao Sporting" e vários outros jogadores leoninos partilharam fotografias do embate europeu.