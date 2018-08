Renan Ribeiro integrou esta sexta-feira o seu primeiro treino como jogador do Sporting. O guarda-redes, ex-Estoril, marcou presença na única sessão orientada por José Peseiro nesta sexta-feira, à porta fechada, em Alcochete.O guardião começou por fazer trabalho específico, juntamente com os restantes colegas de baliza, Emiliano Viviano, Romain Salin e Luís Maximiano, integrando posteriormente os diversos momentos do treino, com a restante equipa.