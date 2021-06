Renan junta-se à equipa B do Sporting no dia 13

Renan não entra nos planos de Rúben Amorim e, enquanto não define o seu futuro, tem ordens para se apresentar na Academia de Alcochete no próximo dia 13, ao que tudo indica para trabalhar com a equipa B do Sporting, apurou Record.





O guardião, de 31 anos, que tem contrato até 2023, está a gozar férias no Brasil.