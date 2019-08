Renan: «Ninguém está feliz e precisamos dos adeptos»

Renan Ribeiro, guarda-redes do Sporting, falou aos jornalistas no treino desta quinta-feira e expressou o desagrado com o pesado resultado na Supertaça frente ao Benfica, mas afirmou que este "é um momento de superação" e pediu o apoio dos adeptos para o arranque da Liga NOS."É um momento de superação. O grupo é forte, está unido. É o momento de treinar, trabalhar cada vez mais a sério para superar este momento e seguir em frente, que o campeonato vai começar agora.""Foi duro, ninguém quer perder da forma como foi, mas sabemos que só o trabalho consegue superar isto. O campeonato vai começar e estamos prontos para superar tudo isto.""Todos estamos chateados, podem ver que ninguém está feliz, ninguém está contente com este resultado. Mas temos de reunir, somos uma família, precisamos dos adeptos e é assim que vamos superar este momento."