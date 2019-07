Renan: «O Bruno Fernandes não saiu, está aí»

Antes do treino matinal do Sporting na Suíça, Renan falou aos jornalistas e comentou os primeiros dias da pré-temporada leonina. Quanto ao mercado, o guardião de 29 anos destaque o facto do clube ter mantido os principais jogadores."Bruno Fernandes ainda não saiu, está aqui. O grupo manteve jogadores e isso é bom para todos. Só faz bem", comentou o guardião brasileiro.Sobre os reforços que chegaram ao Sporting, Renan não tem dúvidas: "Estão a dar o melhor. Não vão ter dificuldade de adaptação ao grupo. Vão crescer cada vez mais na equipa"Renan comentou ainda o facto de ter dois jovens a lutar pelo seu lugar. "Eu joguei com 18 anos, não é? O treinador é que escolhe", disse, sobre Luís Maximiano e Diogo Sousa.