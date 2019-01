Renan ou Salin: eis a questão

A baliza do Sporting para este jogo com o Sp. Braga está em aberto e Marcel Keizer tem duas opções mais prováveis: Renan e Salin. O francês, que começou a temporada como titular, jogou na fase de grupos da Allianz Cup e no último jogo da Taça de Portugal, frente ao Feirense, por isso é um nome a ter em conta para o duelo com os arsenalistas. No entanto, se o treinador holandês optar por colocar a equipa teoricamente mais forte, Renan será o titular. O brasileiro ganhou o lugar a Salin, quando este se lesionou em Portimão, e desde então não mais perdeu o estatuto que alcançou. Nesta altura, é o número 1 da baliza e deve assumir o posto, devido ao caráter decisivo do jogo, mas Keizer também poderá escolher Salin.