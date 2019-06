Renan quer "lutar por quatro títulos" na nova época

Renan Ribeiro, guarda-redes do Sporting, quer conquistar mais troféus do que os dois conseguidos pelos leões em 2018/19. O brasileiro regressou das férias ansioso por começar os trabalhos e deixou claro que todos os jogos são para ganhar."Deu para aproveitar com a família, com os pais e para descansar.""O objetivo é sempre ser campeão. E em todas as competições que entrarmos é para lutar para as vencer.""Nas férias não estava a acompanhar muito as notícias, aproveitei para descansar e recarregar energias. Estou pronto para uma nova época.""Como sempre há rumores. Ele é um companheiro e eu torço para o bem dele e do Sporting.""Isso não sei. Há pessoas melhores que eu para comentarem isso.""O Sporting encara qualquer desafio e qualquer adversário sempre para vencer.""Um excelente companheiro, um amigo e se decidiu pelo melhor para ele e se está feliz, eu também estou feliz por ele.""Na primeira época dois títulos e participei em quatro competições. Para a próxima temporada é participar nessas quatro competições e lutar por quatro títulos."