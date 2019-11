Renan regressa aos convocados do Sporting

O regresso de Renan Ribeiro aos convocados do Sporting é a principal nota a retirar das 19 escolhas de Silas para o embate com o Gil Vicente, agendado para este domingo (20 horas).O guardião brasileiro debelou uma lesão muscular no adutor da coxa direita e, desta forma, estará ás ordens do técnico. Por outro lado, Coates não recuperou a tempo e é carta fora do baralho.Por outro lado, em relação à anterior lista de convocados, para a receção ao PSV Eindhoven, há a registar a saída do avançado Pedro Mendes (não está inscrito na Liga) e a inclusão do guardião Hugo Cunha e do médio Miguel Luís.Renan Ribeiro, Luís Maximiano e Hugo CunhaIlori, Neto, Rosier, Mathieu e BorjaDoumbia, Wendel, Miguel Luís, Eduardo, Bruno Fernandes e AcuñaCamacho, Vietto, Jesé, Bolasie e Luiz Phellype