Renan revelou incentivo extra e admitiu: «Eu e o Marafona estávamos inspirados»

Quatro primeiros em branco e depois Renan a brilhar: todos os penáltis do Sp. Braga-Sporting Quatro primeiros em branco e depois Renan a brilhar: todos os penáltis do Sp. Braga-Sporting

Renan acabou por ser o herói do Sporting. No final, o jogador não conseguiu esconder as emoções que viveu, e também destacou Marafona. "Eu e o Marafona só batíamos as mãos pois hoje estávamos inspirados. Estava difícil marcarem-nos golos", afirmou o guarda-redes que não deixou de lembrar a esposa neste momento, pois recebeu recentemente uma boa notícia: "Quero agradecer a Deus e à minha mulher que está grávida do nosso segundo filho. Já temos uma princesa de 9 anos".Voltando a focar-se na passagem à final, o brasileiro não deixou de destacar a evolução que tem registado no Sporting. "Trabalho muito durante a semana com esses jogadores que têm um nível muito alto. Isso permite-me um nível mais elevado, e eu trabalho cada vez mais para ajudar o Sporting. Agora vamos disputar a final e acredito que podemos fazer um grande jogo pois os nossos adeptos merecem isso", acrescentou na Sport TV.Para terminar, o guardião não deixou de assinalar que a equipa ainda tem margem de progressão. "Estamos a crescer de jogo para jogo. Por vezes acabamos por desligar e cometemos alguns erros, mas tentamos corrigir essas falhas para fazermos melhores jogos", concluiu.