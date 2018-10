Renan Ribeiro convenceu

No final do jogo com o Arsenal, José Peseiro foi questionado sobre a titularidade na baliza leonina e respondeu que "domingo se veria". Apesar de ter tentado alimentar a dúvida, o treinador deverá mesmo voltar a apostar em Renan que, com a exibição diante do Arsenal, conseguiu colocar-se em vantagem em relação a Salin, o escolhido para substituir Rui Patrício nos primeiros encontros.

Contratado quando Peseiro começou a ter dúvidas em relação à condição física de Viviano, o brasileiro, de 28 anos, entrou como terceiro guarda-redes. Fruto do seu trabalho e de vicissitudes da competição (leia-se, a lesão de Salin), teve a sua primeira oportunidade contra o Portimonense, saído do banco. Depois, foi titular com o Loures e repetiu a presença no onze quinta-feira, estreando-se na Europa e ganhando o lugar. Renan está no Sporting emprestado pelo Estoril. A opção de compra é de 1 milhão de euros.