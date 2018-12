Renan Ribeiro falha jogo com o Feirense

Renan Ribeiro não vai ser convocado por Marcel Keizer para o jogo do Sporting com o Feirense, este sábado, no Estádio Marcolino de Castro, na Feira.O guarda-redes brasileiro, de 28 anos, sentiu um desconforto muscular na última sessão de treino antes do jogo, esta sexta-feira, e por precaução fica de fora da convocatória do técnico holandês.Apesar do contratempo, Renan estará operacional para defrontar o Belenenses, no primeiro jogo de 2019, dia 3 de janeiro, no Estádio José Alvalade.Sem Renan Ribeiro, Keizer entregará a titularidade na baliza do Sporting ao francês Romain Salin, contra o Feirense. A lista completa de convocados será divulgada esta tarde.