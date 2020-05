Renan Ribeiro foi a grande novidade do treino do Sporting

Rúben Amorim orientou, esta quarta-feira, mais uma sessão de treinos em Alcochete, tendo em vista o regresso da Liga NOS, agendado para o dia 3 de junho, que contou uma novidade entre as caras presentes.





Renan Ribeiro, guarda-redes brasileiro, foi chamado à sessão orientada pelo treinador dos leões, a par de Anthony Walker, que também voltou a estar às ordens de Rúben Amorim. Apesar da presença do treino, de notar que o guarda-redes brasileiro treinou-se sob vigilância médica. Relembre-se que o guardião contava com queixas na zona do adutor esquerdo.O único jogador ausente na sessão de treinos foi o avançado Luiz Phellype, que se encontra a recuperar de uma operação ao ligamento cruzado anterior do joelho direito, lesão contraída a 30 de janeiro.O Sporting volta a treinar na quinta-feira, às 10h00, segundo avançou o clube em nota publicada no site oficial.