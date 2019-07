Renan Ribeiro: «O grupo está de parabéns»

Renan Ribeiro considera que o Sporting esteve bem no empate (2-2) com o Liverpool. À Sport TV, o guarda-redes lembrou a exigência que existe nos leões."A equipa portou-se bem contra o campeão europeu. O grupo está de parabéns. Cobramos muito uns aos outros e fizemos um bom jogo. Sensação muito boa", referiu, acrescentando que "há cada vez mais entrosamento e confiança."Também questionado sobre a conversa de Bruno Fernandes com Klopp no final, Renan lembrou: "enquanto Bruno estiver aqui não há como dizer nada. Mas o futuro a Deus pertence. É um líder que puxa por nós e tem valor para qualquer equipa."