Renan Ribeiro satisfeito com novos métodos

Tal como Record noticiou ontem, o novo técnico do Sporting, Marcel Keizer, parece estar a conquistar o balneário verde e branco com os seus métodos e rotinas de trabalho... pelo menos é o que demonstram as palavras do guardião Renan Ribeiro. Numa entrevista concedida ao jornal do clube, feita antes da pausa para os compromissos das seleções, o guardião brasileiro destacou a interação que o técnico holandês tem com os jogadores."Esta paragem pode ser bem aproveitada para trabalhar e entender os novos métodos do treinador. É diferente e está a interagir cada vez mais connosco. Acredito que não teremos muita dificuldade e que vai ser dada continuidade a este trabalho que temos feito", afirmou o guarda-redes, de 28 anos, que está emprestado pelo Estoril, acabando por ressalvar que o Sporting "não pode ter outro resultado que não seja a vitória" nos dois próximos jogos para a Taça de Portugal e para a Liga Europa, frente a Lusitano Vildemoinhos e Qarabag, respetivamente