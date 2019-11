Renan sem limitações no regresso aos treinos

No dia seguinte à vitória expressiva frente ao PSV na Liga Europa, o Sporting regressou esta sexta-feira aos treinos, tendo em vista a preparação do encontro diante do Gil Vicente, agendada para domingo.Em Alcochete, os jogadores utilizados frente aos holandeses realizaram trabalho de recuperação no ginásio, enquanto os restantes estiveram às ordens de Silas no relvado. O treinador leonino chamou oito jovens aos trabalhos: João Ricciulli, Gonçalo Costa, Tiago Rodrigues, Hugo Cunha, João Goulart, Babacar Fati, Loide Augusto e Echedey Carpintier.Renan, que não recuperou a tempo para defrontar o PSV, treinou sem limitações esta sexta-feira, enquanto Jovane Cabral e Sebastián Coates efetuaram treino condicionado no relvado.O próximo treino leonino será no sábado, às 10h00, seguindo-se depois (13h30) a conferência de imprensa de Silas a antever o duelo frente ao Gil Vicente para o campeonato.