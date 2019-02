Renan tem lugar seguro

A única alteração em perspetiva no sector mais recuado prende-se com o regresso de Renan à baliza. O guardião brasileiro cedeu o seu lugar a Salin no último jogo, com o Villarreal, e apesar da exibição a bom nível do francês, Renan é encarado como o dono das redes leoninas desde que Keizer assumiu o comando da equipa. Titular em 25 jogos na sua época de estreia em Alvalade, o guarda-redes, de 28 anos, foi recompensado pela SAD no passado mercado de transferências. Com efeito, o Sporting exerceu junto do Estoril a opção de compra no empréstimo de Renan, a troco de 1 milhão de euros. O brasileiro assinou até 2023, protegido por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.