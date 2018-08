Em 2013, e após longo percurso no Atlético Mineiro, da formação até à primeira equipa, Renan Ribeiro transferiu-se para o São Paulo, de onde haveria de se mudar para o Estoril, há um ano, na sequência de uma campanha em que participou em 30 jogos. Na última temporada, na Amoreira, o brasileiro dividiu a baliza com José Moreira. Fez 17 jogos e esteve em particular evidência nos jogos com os ‘grandes’, nomeadamente na vitória do Estoril sobre o Sporting (2-0, a 4 de fevereiro, na Amoreira). As boas exibições despertaram o interesse dos leões que esperam, assim, oferecer maior concorrência ao titular Viviano. Renan acredita que pode inverter a hierarquia.