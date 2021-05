Renato Sanches e Bruno Fernandes dão parabéns ao "sonho realizado" de Jovane

Parco em palavras nos festejos, Jovane guardou para as redes sociais um balanço mais composto sobre o título conquistado ao serviço do Sporting, garantindo, como poderá constatar na publicação abaixo, ter realizado "um sonho". O destaque vai para a felicidade do avançado, mas também para as reações de alguns jogadores próximos do camisola 77 dos verdes e brancos.





"Parabéns!", escreveu Renato Sanches, médio ex-Benfica, hoje no Lille, seguido de Bruno Fernandes, antigo capitão do Sporting que atirou um "Nha mano", com um coração verde. Rafael Leão, avançado do Milan, também reagiu à mensagem do futebolista natural de Cabo Verde.