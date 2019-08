Rennes quer levar Raphinha para França

O Rennes tem Raphinha na mira, garante o jornal francês, 'L'Équipe'. O clube bretão, que vendeu Ismaila Sarr ao Watford, quer reforçar o setor ofensivo o mais rapidamente possível e o presidente Olivier Létang colocou os olhos no brasileiro do Sporting.O jogador de 22 anos é descrito como tendo "capacidades interessantes", tendo-se valorizado muito desde que se mudou do V. Guimarães para Alvalade.O jornal recorda que os leões pagaram cerca de 7 milhões de euros pelo avançado e que neste momento o seu passe está avaliado em mais do dobro - cerca de 15 milhões .O 'L'Équipe' cita uma fonte portuguesa, que garante que o Rennes já fez chegar uma primeira proposta à SAD leonina. Diz que os valores propostos são altos, mas não quantifica.