Repórter da TVI atingido com bala de borracha durante os confrontos no exterior de Alvalade

Um repórter da TVi foi atingido com uma bala de borracha durante os confrontos que ocorreram no exterior de Alvalade no intervalo do Sporting-Boavista. A informação foi avançada pela estação de televisão.





Os confrontos começaram no intervalo do jogo, com a polícia a ter de intervir. Registaram-se momentos de grande tensão."Tudo começou nos instantes finais da primeira parte. Estava precisamente no local onde tudo começou a acontecer. Nasceu uma onda de fumo muito grande lançada por parte dos adeptos do Sporting, a polícia respondeu imediatamente e as coisas descambaram por completo", começou por dizer o repórter Nuno Chaves, na emissão em direto."Nestes últimos instantes, há vários adeptos do Sporting que têm pedido a outros adeptos para terem calma e não entrarem em confronto com a polícia, mas há sempre quem decida entrar no conflito e, depois, obviamente que a polícia - que tem recebido vários reforços - entra no confronto físico. Há uma enorme apreensão nesta altura. Eu, inclusivamente, há pouco, já levei com uma bala de borracha na minha perna. Neste momento, já ninguém se lembra que o Sporting está dentro do campo", acrescentou.