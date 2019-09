Representante da SAD em Lausanne por Mihajlovic

Um representante da SAD foi ouvido no dia 29 de agosto no Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), em Lausanne, na Suíça. Os leões apresentaram argumentos para contestar a indemnização, de quase 12 milhões de euros, exigida por Sinisa Mihajlovic, por alegado despedimento sem justa causa, durante a Comissão de Gestão. A administração da SAD "entende que deste processo não resultarão impactos relevantes, suscetíveis de afetar as suas demonstrações financeiras em 31 de março".