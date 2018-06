Continuar a ler

Já do lado dos 'apoiantes' do guarda-redes internacional português as mensagens também ganham expressão: "É preciso tê-los no sitio para enfrentar a ditadura. Força Rui"; "Não vás"; "Fica no SCP"; "Força leão tenho imensa pena porque és o meu ídolo e vais embora do clube que amo espero que um dia ainda voltes apesar de tudo não merecias isto ... força" e "Campeão", são palavras de alento.



Patrício

Rui Patrício rescindiu contrato com o Sporting, alegando justa causa, uma decisão que levou muitos adeptos do Sporting a reagir nas redes sociais: muitos contra a decisão do guarda-redes em rescindir unilateralmente , mas também há quem mostre o seu apoio ao internacional português."Uma pessoa que cospe no prato em que comeu não merece nada! O Sporting tornou-te na pessoa que és hoje e no fim viras as costas assim ao clube? Podes não te dar com o presidente, mas o BDC é o BDC, o Sporting é o Sporting e tu estás a prejudicar unicamente o Sporting!", pode ler-se num comentário. "Que vergonha saíres assim..... Tens um clube, uma massa associativa que sempre ao longo de mais de uma década sempre te apoiou nos TEUS momentos mais...e agora num momento mau abandonas o barco... A confirmar se esta vergonha nada de bom te há-de cair... Ninguém gosta de ratos!"; "A ser verdade a notícia... Desculpa mas tenho que dizer alguma coisa. Sempre pensei que o Sporting te tivesse feito homem mas pelos vistos só te fez como jogador porque de repente esqueces-te que deves o que és ao Sporting e como capitão deverias de ser diferente. Do espero que não seja verdade mas se for que fiques um ano sem jogar no mínimo..."; "Se é verdade que rescindiste, és o maior ingrato de sempre!", são outros dos comentários contra a decisão de Rui Patrício.