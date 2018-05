A temporada 2017/18 terminou oficialmente para o Sporting. No entanto, tudo indica que será agora que os grandes problemas para o clube verde e branco vão... ‘começar’. A debilidade diretiva, a divergência de opinião entre os adeptos, as suspeitas de corrupção no andebol e no futebol deverão ter a nefasta ‘companhia’ das rescisões de um alargado número de jogadores, que entendem não ter condições para continuar no clube após o ataque de que a Academia de Alcochete foi alvo, na última terça-feira.

Tal como o nosso jornal avançou em tempo oportuno, são vários os elementos do plantel leonino que, nos próximos dias, irão reunir-se com os respetivos advogados e empresários no sentido de perceberem qual o caminho a seguir. Rui Patrício, William Carvalho, Battaglia, Acuña e Gelson Martins, entre outros, são alguns dos mais sérios candidatos à saída imediata de Alvalade. A verdade é que, se BdC não conseguir estancar a debandada, o leão conhecerá mais algumas semanas de enorme convulsão...

Autores: Alexandre Carvalho e Flávio Miguel Silva