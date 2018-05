Apesar do profissionalismo que todos colocam, nesta altura, acima dos interesses individuais, a verdade é que, na segunda-feira, e tal como o nosso jornal avançou, não está minimamente descartada por esta altura a possibilidade de a esmagadora maioria dos jogadores avançar para rescisões unilaterais dos respetivos contratos de trabalho.Aliás, Record sabe que há vários atletas que já falaram com os respetivos empresários, no sentido de agilizarem rapidamente todos os procedimentos legais que permitam a saída de Alvalade, logo após a final da Taça.