Resultado não calou aplausos

Nos instantes que se seguiram ao apito final na partida, os jogadores leoninos fizeram questão de se deslocar à bancada poente do Estádio Jan Breydel, com o especial intuito de aplaudir a massa associativa dos verdes e brancos.

Com efeito, tanto jogadores como a equipa técnica agradeceram pessoalmente a cerca de duas centenas de sportinguistas, que viajaram de diversos pontos do território belga para demonstrar o seu apoio à formação treinada por Marcel Keizer. Um grupo não muito numeroso, mas muito barulhento e que se fez ouvir em vários momentos da partida, especialmente após a reviravolta no marcador e no desempate por penáltis, que os leões acabaram por perder, depois de terem estado em vantagem.