Reunião em Alvalade para discutir revisão dos estatutos

Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia Geral e da comissão para a alteração dos estatutos, reúne-se hoje, pelas 11 horas, com um grupo de associados, do qual fazem parte Coutinho Duarte, Vitalino Canas e Tavares Pereira, para discutirem questões relacionadas com a revisão estatutária.





O encontro decorre em Alvalade e tem como tema principal uma proposta apresentada por este grupo de sócios, para que os futuros presidentes do Sporting sejam eleitos por maioria absoluta, mesmo que seja necessário realizar uma segunda volta.

No ciclo de debates ‘Sporting com rumo’, que decorreu nos meses de junho e julho, foram diversos os associados a pronunciarem-se favoravelmente em relação a esta medida, que serviria para aumentar a legitimidade dos futuros líderes.