Reunião para renovação de Joelson adiada

O empresário de Joelson adiou a viagem a Lisboa para renegociar a renovação do jovem com o Sporting. Kia Joorabchian, por motivos de agenda relacionados com a final da Taça de Inglaterra, optou por retardar este processo por mais alguns dias. As duas partes já estiveram muito perto de um entendimento, mas a divergência relativa ao valor da cláusula de rescisão acabou por adiar a assinatura do novo vínculo.

Resta assinalar que o internacional sub-17 está a ser cobiçado por Arsenal e Borussia de Dortmund.