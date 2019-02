Reveladas as palavras que levaram à expulsão de Ristovski

Stefan Ristovski foi punido com dois jogos de suspensão na sequência da expulsão em Setúbal.

De acordo com o relatório do árbitro Hélder Malheiro, citado pelo mapa de processos sumários, o lateral-direito do Sporting viu o vermelho por dirigir-se ao árbitro "de forma agressiva, esbracejando e a gritar 'Para o c******'.

Depois da expulsão, Ristovski "voltou a ir na direção do árbitro de forma agressiva, sendo agarrado por vários colegas, e tentando chegar ao pé daquele gritou 'filho da p***', 'filho da p***', 'filho da p***'".





Também expulso neste jogo foi Vasco Fernandes, secretário-técnico dos leões, por palavras dirigidas a Hélder Malheiro após a partida, ainda dentro de campo. "Hoje f****** o trabalho de uma semana desta gente toda", pode ler-se no relatório do árbitro.



Vasco Fernandes foi suspenso por seis dias, que contam a partir do dia seguinte à data do jogo. Quer isto dizer que falha o dérbi com o Benfica de domingo, mas pode regressar ao banco no dérbi da Taça de Portugal, marcado para quarta-feira.





