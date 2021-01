Revelado o conteúdo da conversa que levou à expulsão de Rúben Amorim e Carlos Carvalhal

Para lá de anunciar as punições aplicadas a Rúben Amorim e Carlos Carvalhal pela expulsão de ambos na final da Allianz CUP, o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) revela ainda a troca de palavras entre ambos que levou à decisão do árbitro Tiago Martins de lhes exibir o cartão vermelho.





: "Desde o inicio do jogo foi avisado várias vezes para não se dirigir ao banco do adversário, no momento da expulsão proferiu as seguintes palavras para o treinador adversário 'ó papagaio vai para o caralho, já andas aqui há trinta anos sempre a falar és um papagaio'. - conforme Relatório do Árbitro.): "Comportamento Irresponsável, respondeu à provocação do treinador do Sporting CP dizendo 'afinal também protestam, são uma vergonha, caralho' Nesse momento, foram audíveis insultos para o banco adversário tais como: "Vocês são uma vergonha, vão para o caralho", não sendo possível identificar quem os proferiu." - conforme Relatório do Árbitro)