Revisão estatutária no Sporting: Grupo de sócios vai reunir-se sexta-feira com Rogério Alves

Um grupo de sócios do Sporting, liderada por Fernando Tavares Pereira, candidato à presidência do clube nas eleições de 2018, vai reunir-se na sexta-feira de manhã com Rogério Alves, o presidente da mesa da assembleia geral dos leões. A conversa girará em torno do processo de revisão dos estatutos, que decorre atualmente, e há dois pontos em relação aos quais este grupo tem dedicado especial atenção: o voto eletrónico e a eleição dos presidentes por maioria absoluta, mesmo que para tal seja necessário realizar uma segunda volta.





"Não sou a favor do i-voting, pois considero que essa é uma medida que vai dividir ainda mais os sportinguistas, numa fase em que era imporatante estarmos todos unidos", argumenta o ex-candidato à liderança leonina, que, para promover uma maior participação dos sportinguistas nas eleições do clube, prefere que sejam nomeados delegados distritais, que seriam sufragados "em quatro ou cinco locais [núcleos] em cada distrito".Em relação à necessidade de ligitimar o candidato vencedor com uma maioria absoluta, Fernando Tavares Pereira não podia estar mais de acordo. "É importante, para que não aconteça como nas últimas eleições, em que o vencedor teve pouco mais de 30 por cento dos votos. Se tivesse uma maioria absoluta quem está a gerir o Sporting não seria alvo de tantas críticas", admite o empresário, que na sexta-feira será recebido por Rogério Alves.