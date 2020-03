Revista aos adeptos vale multa

O Sporting foi multado em 4.208 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) devido a incidentes na receção ao Boavista, no passado dia 23 de fevereiro, da 22ª jornada da Liga.





Em relação a esse montante, o CD visou os leões em 1.020 euros devido ao "comportamento incorreto do público [...] na zona de revistas da porta 5", onde "um grupo de adeptos afetos à Juventude Leonina" terá insultado polícias e assistentes de recinto desportivo. Quanto a parte do valor remanescente (1.913 euros) deve-se igualmente ao comportamento do público, neste caso a deflagração de um petardo no sector A14. Por fim, 1.275 euros relacionam-se com a entrada e permanência de materiais pirotécnicos no estádio, sendo que, além do petardo, foi identificado um pote de fumo. A este propósito, refira-se que, nesse jogo, o Boavista foi multado em 561 euros por insultos à Liga, no minuto de silêncio antes do jogo.