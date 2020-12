Ricardo acha que Coates faz falta... mas também sofreu

Ricardo, antigo guarda-redes do Sporting, cuja carreira ficou marcada por um polémico golo de Luisão num dérbi de 2005, deu a sua opinião relativamente ao golo invalidado aos leões no final do jogo com o Famalicão do último sábado.





"O Coates toca no guarda-redes, toca-lhe no braço e desvia a trajetória do braço do guarda-redes. Noutro ponto, o guarda-redes quando salta para a bola, já o Coates está a descer. A acção do Coates é provocada pela acção do defesa que vem com o Coates, que ficou em baixo e o empurra. É uma ação que provoca outra ação. Isto em movimento rápido, o guarda-redes nem pediu falta sobre ele. O guarda-redes estava a pedir falta sobre o jogador que estava à frente. Ele já vai tarde para o lance e quando lá chega já o Coates está praticamente a cabecear na bola. No movimento do Coates no ar, quando não tem apoio nenhum, há um toque do central do Famalicão. O Coates está lá em cima quando o guarda-redes ainda está no chão. Eu marcava falta, mas se calhar marcava antes à ação que o defesa teve com o Coates. Estamos a discutir coisinhas, vê-se tudo. O defesa, com a mão, para perceber onde está o Coates, empurra-o e ele desequilibra-se", afirmou no programa Titulares, da Sport TV.O antigo guarda-redes deixou ainda críticas a Frederico Varandas, por ter expressado a sua indignação para com a arbitragem neste encontro, mas não ter falado sobre a atuação dos árbitros noutros jogos, como o do Sporting em Paços de Ferreira."Gostava de ter visto, pela seriedade e pelo que as pessoas têm dito, o presidente [Varandas] fazer este barulho que fez em Paços e no último jogo, onde o Sporting ganhou com golos que não foram legais. Não vi o presidente vir dar a mão à palmatória e dizer: ‘neste jogo fomos beneficiados e o árbitro errou’. Isto, dito por alguém que quer fazer a diferença", concluiu.