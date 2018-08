Ricardo Oliveira: «Não são precisos financiamentos das Arábias»

O gestor, de 47 anos, será o responsável pela área financeira, caso Dias Ferreira vença as eleições. Entende que a reestruturação resolverá os problemas e, por isso, critica as opções defendidas por Madeira e Ricciardi.

RECORD - A situação atual do Sporting é preocupante ou o problema não é tão grave como se quer fazer crer?

RICARDO OLIVEIRA – A situação atual do Sporting obviamente não é a que os sportinguistas desejariam, mas é uma situação melhor do que era há uns anos e de possível resolução a breve trecho. Aliás, já está em curso um plano que visa solucionar o problema.

R - Que medidas propõe para resolver essa mesma situação?

RO – Primeiro é necessário finalizar esta reestruturação financeira que vai resolver a questão da dívida aos bancos e das VMOC. Se chegar a bom termo, como se calcula que chegará, essa parte ficará resolvida. Depois, paralelamente, há um financiamento que faz parte deste plano de reestruturação, de cerca de 200 milhões de euros, que resolverá a dívida – não totalmente –, com um juro atrativo que possibilitará ao clube cumprir com todas as outras obrigações financeiras e ter mais um pouco de oxigénio para fazer a sua gestão corrente. Estamos por dentro da situação, temos conhecimento dela e sabemos que quando entrarmos poderemos dar continuidade a esta reestruturação e o clube não necessitará, para já, de outras ajudas.

R - Só a reestruturação financeira chegará para inverter a conjuntura atual?

RO – As VMOC estão negociadas no valor de cerca de 130 milhões de euros e o Sporting já as compra a 30 cêntimos por euro. Por si só esses 130 milhões de euros passam a cerca de 40. E isso é um grande avanço neste problema financeiro. Depois temos a restante dívida, os 230 milhões de euros. Mas neste momento já existe uma instituição financeira estrangeira, como é do conhecimento dos outros candidatos, nomeadamente do que mais fala de finanças, que vai permitir reduzir esse montante e ficar a pagar a uma entidade única. Assim o Sporting deixa de dever dinheiro à banca portuguesa. Por isso, não precisamos de financiamentos das arábias nem soluções mágicas que só uma pessoa consegue resolver. Quando isto acabar, e comprando as VMOC, o Sporting fica com uma posição acionista na SAD perto dos 90%.

R - Os 122 M€ de que José Maria Ricciardi falou deixam de fazer sentido?

RO – Com esta reestruturação deixa de ser preciso esse valor ou outro qualquer.

R - Mas haverá liquidez para investir?

RO – O nosso plano passa não só pela reestruturação financeira como também por uma solução que amanhã nos permita reinvestir de novo na pérola do Sporting, a formação, e que infelizmente nos últimos anos ficou descuidada. Neste período a SAD negociou 188 jogadores. O clube ganha dinheiro se o jogador rentabilizar, mas alguém ficou com comissões de 188 jogadores. Isso tem de acabar. Por isso é que queremos utilizar Alcochete só para o futebol profissional. A formação ficará instalada numa zona limítrofe de Lisboa. Queremos uma academia só de formação, uma também para as modalidades e ainda uma escola que possa permitir aos jovens conciliar os estudos com o desporto. Queremos equipas mais portuguesas ou com mais jogadores da formação.

R - O passivo cifra-se nos 230 milhões de euros. Há intenção de fazer uma amortização?

RO – Vamos tentar fazê-lo. Mas se a opção for amortizar o passivo ou investir, o Sporting vai claramente investir.

«Neste momento a marca Sporting não vale o que deveria valer»

R - Na sua opinião, onde é que o clube poderá ir buscar mais receitas?

RO – Neste momento a marca Sporting está desvalorizada, não vale o que deveria valer. Qualquer marca que tenha 3,5 milhões de possíveis compradores tem de ser obrigatoriamente muito forte e o Sporting não tem aproveitado esse fator. A valorização da marca vai trazer mais receitas, mas primeiro temos de estudar a empresa. Nós já temos gente que entende o Sporting, então a seguir temos de perceber onde é que podemos reduzir os custos, onde podemos maximizar as receitas e onde podemos investir. É isso que vamos fazer no Sporting. Uma reorganização do modelo de gestão permitirá reduzir custos e aumentar receitas. Nas modalidades, por exemplo, a ideia passa por colocar o futsal sob a égide da SAD, porque a SAD não pode continuar a pagar as despesas do clube. *«



«Como é que duas modalidades campeãs não têm patrocínio?»

R - É comportável gastar 20 M€ nas modalidades?

RO – Efetivamente as modalidades de outros clubes custam menos, mas vamos manter a aposta necessária para sermos competitivos e voltarmos a ser campeões. Não se percebe é que uma equipa que é campeã nacional há dois anos não tenha patrocínio nas camisolas. Estou a falar do andebol. O voleibol, que conquistou o título, também não tem patrocínio. É incompreensível. Podemos gerar muito mais receitas. Por outro lado, prevejo gastar menos nas modalidades, mas temos de reestruturar o modelo de gestão para reduzir os custos. Podemos não gastar os 20 milhões de euros, mas vamos certamente despender algum dinheiro numa academia de formação. Queremos ter equipas com 50 por cento dos atletas da formação para não estarmos constantemente a comprar.