Ricardo, antigo guarda-redes do Sporting, mostrou-se esta terça-feira solidário com Rui Patrício. Em declarações à SportTV disse compreender aquilo por que está a passar o 'miúdo' que viu crescer, e garantiu que Patrício "tem legitimidade de ir para um sítio onde o valorizem"."Estamos a falar de um símbolo do Sporting, do jogador que mais jogos fez pelo clube. Trata-se de um 'miúdo' que vi crescer, que gosto muito e que merece tudo menos isto que aconteceu", começou por dizer o antigo internacional português, assegurando que Patrício. "Ele não está a tratar de coisíssima nenhuma, foi apenas passar alguns dias longe daqui."O antigo jogador dos leões acrescenta que não gostaria de ver Patrício deixar Alvalade, mas não ficará surpreendido se isso acontecer. "Nós, que somos do Sporting, gostamos de ver de os melhores connosco. Também passei por algumas angústias destas, sabemos o quanto nos dedicamos e às vezes damos por nós a pensar: porquê? Ele já leva alguns anos de futebol português e tem toda a legitimidade de pensar que já chega. Se calhar sente que tem de ir para um sítio onde o valorizem. Todos os cenários são possíveis."